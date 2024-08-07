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Атака врага в Курской области может перекрыть последнюю точку транзита российского газа (КАРТА)

Атака врага в Курской области может перекрыть последнюю точку транзита российского газа (КАРТА)

Атака ВСУ в Курской области может перекрыть последнюю точку транзита российского газа. Враг прорывается в направлении газоизмерительной станции «Суджа», через которую перекачивается около 42 млн кубометров газа в сутки, или около 15 млрд кубометров газа в сутки транзитом через Украину в Европу.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бутяра
А, что уже рассчитывают о продвижении хохлов к этому узлу?
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17 час.
Александр Котов
Европу с украиной жалко стало???
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9 час.

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