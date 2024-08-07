Атака врага в Курской области может перекрыть последнюю точку транзита российского газа (КАРТА)

Атака ВСУ в Курской области может перекрыть последнюю точку транзита российского газа. Враг прорывается в направлении газоизмерительной станции «Суджа», через которую перекачивается около 42 млн кубометров газа в сутки, или около 15 млрд кубометров газа в сутки транзитом через Украину в Европу.