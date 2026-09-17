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Красный Север

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Жителей ЯНАО пригласили поучаствовать в «Диктанте здоровья — 2026»

Жителей ЯНАО пригласили поучаствовать в «Диктанте здоровья — 2026»

Жители Ямала смогут узнать полезную информацию о том, как избежать негативных последствий при использовании гаджетов, приняв участие в «Диктанте здоровья — 2026».

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