9 ошибок, которые добавляют лишних кило: какие завтраки не стоит есть женщинам после 40

Завтрак — важный прием пищи, который может поддержать здоровый вес и энергию в течение дня. Однако многие привычки, которые кажутся безобидными, на самом деле могут свести на нет усилия по похудению, особенно после 40 лет, когда метаболизм замедляется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии