Дмитрий Чернышенко: Святитель Лука Крымский внес значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, медицины и науки

Под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и председателя Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви митрополита Симферопольского и Крымского Тихона прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского.
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