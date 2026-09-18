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Дмитрий Чернышенко: Святитель Лука Крымский внес значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, медицины и науки

Дмитрий Чернышенко: Святитель Лука Крымский внес значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, медицины и науки

Под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и председателя Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви митрополита Симферопольского и Крымского Тихона прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского.

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