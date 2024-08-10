Дворцовый мост в Петербурге в честь Дня физкультурника развели под спортивный плейлист

Жители и гости города услышали фрагменты произведений Блантера «Марш футболистов», Шнитке «Современный спорт», песни «Герои спорта» в исполнении народного артиста СССР Муслима Магомаева и других произведений Спортивный плейлист в рамках звукового шоу «Поющие мосты» подготовили специально ко Дню физкультурника, а также приурочили к проведению Игр доброй воли в Санкт-Петербурге в 1994 году.