Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    В Новосибирске есть мединститу.Куда деваются выпускники института пусть отрабатывают 3 годаМинистр Заблоцкий...
  • Людмила Лепаева
    Ну поставили их на учет дальше что они в армию пойдут или на ВСО. Они нам не нужны в таком количестве кто нибудь ...Мигрантов со скла...
  • ninikooo Митусова
    А ФСБ чем занята в Новосибирске и в Мариуполе?Канал нелегальной...

Пьяный водитель из Зюзи протаранил машину с подростками под Новосибирском

Пьяный водитель из Зюзи протаранил машину с подростками под Новосибирском

Как сообщает ГАИ по Новосибирской области, ДТП произошло в три часа ночи 16 марта. Пьяный водитель универсала Nissan Avenir ехал по автодороге «Зюзя-Белово», но не справился с управлением и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с ВАЗ-2115.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх