Пьяный водитель из Зюзи протаранил машину с подростками под Новосибирском

Как сообщает ГАИ по Новосибирской области, ДТП произошло в три часа ночи 16 марта. Пьяный водитель универсала Nissan Avenir ехал по автодороге «Зюзя-Белово», но не справился с управлением и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с ВАЗ-2115.