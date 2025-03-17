Пьяный водитель из Зюзи протаранил машину с подростками под Новосибирском

Как сообщает ГАИ по Новосибирской области, ДТП произошло в три часа ночи 16 марта. Пьяный водитель универсала Nissan Avenir ехал по автодороге «Зюзя-Белово», но не справился с управлением и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с ВАЗ-2115.
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