Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 артподразделения морпехов группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые точки, а также артиллерийские и минометные расчеты военнослужащих ВСУ и украинских националистов.