В Видновском перинатальном центре установили новое медицинское оборудование

В Видновский перинатальный центр поступило новое медицинское оборудование. Два современных комплекса для суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления установили в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
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