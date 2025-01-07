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Во Франции признали дезертирство бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская»

Во Франции признали дезертирство бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская»

Министерство обороны Франции подтвердило, что несколько десятков украинских солдат из состава бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» дезертировали во время учений на французской территории.

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