«Калибры» уничтожили поставленные Киеву из Европы С-300

Аргументы и Факты

Поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования «Калибр», сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.