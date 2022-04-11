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«Калибры» уничтожили поставленные Киеву из Европы С-300

«Калибры» уничтожили поставленные Киеву из Европы С-300

Поставленная одной из европейских стран Украине техника зенитного ракетного дивизиона С-300 была поражена высокоточными ракетами морского базирования «Калибр», сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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