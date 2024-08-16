Байден заявил о целесообразности проведения новых выборов в Венесуэле

В Венесуэле, где в конце июля на пост лидера страны по результатам президентских выборов был переизбран Николас Мадуро, необходимо перезапустить избирательный процесс, заявил в беседе с журналистами американский лидер Джо Байден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии