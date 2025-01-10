Куда сдать ёлку на переработку в Крыму

Сдать новогоднюю ель на переработку в Симферополе можно 19 и 26 января. В городской администрации сообщили, что деревья будут принимать с 11:00 до 15:00 по следующим адресам: ТРК Меганом; улица Маршала Жукова, 15; улица Павленко/бульвар Ленина, 2; улица Героев Сталинграда (у дома №3); улица Киевская, 137 (Сквер Крымской весны); улица Беспалова/ Радищева (у школы №8); улица Лермонтова, 16 (у Крымсоюзпечати); проспект Победы, 95 (угол пр.