Жители Смоленска просят отремонтировать школу в Талашкине

Ситуацию прокомментировали в местной администрации Жители Талашкина, расположенного в Смоленском районе, обратились к местным и региональным властям с просьбой обратить внимание на состояние школы, расположенной в этом населенном пункте.
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