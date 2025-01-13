Украинские ресурсы подтверждают потерю ВСУ контроля над огнеупорным комбинатом в Часовом Яре Украинские мониторинговые ресурсы отмечают значительное продвижение ВС РФ в Часовом Яре и Торецке (Дзержинске).
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Украинские ресурсы подтверждают потерю ВСУ контроля над огнеупорным комбинатом в Часовом Яре Украинские мониторинговые ресурсы отмечают значительное продвижение ВС РФ в Часовом Яре и Торецке (Дзержинске).
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