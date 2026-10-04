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Российские «Герани» посетили дата-центр «Укртелекома» в Днепропетровске

Российские «Герани» посетили дата-центр «Укртелекома» в Днепропетровске

Россия продолжает наносить удары по коммуникационным центрам, причём не только в Киеве, но и в других городах.

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