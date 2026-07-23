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Мажич — о дебюте 24-летнего арбитра в РПЛ: «У него авторитета больше, чем у многих старших судей»

Мажич — о дебюте 24-летнего арбитра в РПЛ: «У него авторитета больше, чем у многих старших судей»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о дебютном назначении 24-летнего арбитра Матвея Заики на матч российской Премьер-Лиги.

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