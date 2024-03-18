Санитарная зона: Небратьев надо отодвинуть подальше от русских границ - Путин

Александр Павлов Низзя так. Друзья без "незаменимых специалистов" останутся, чиновники и силовики без "премий" от них, а в демографии появятся огромные "дыры".

Иван Иваныч да и хер я на них ложил с большой колокольне, пусть хоть на говно изойдут, шлемазлы проклятые....