Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Пена у ануса весьма интересное явление при общении в инете и видимо вам как то удается общаться в интернете и принима...Если бы большевик...
  • Астон Мартин
    На что то был дефицит , но при определенных условиях и поездках по стране граждане покупали то чего хотели , у фарцы ...Если бы большевик...
  • Олег Самойлов
    А тебе вообще НИЧЕГО доказать невозможно! Ты ж уперт и будешь о самом замечательном советском дефиците с усердием и п...Если бы большевик...

Санитарная зона: Небратьев надо отодвинуть подальше от русских границ - Путин

Санитарная зона: Небратьев надо отодвинуть подальше от русских границ - Путин

Русский президент рассказал, как может выглядеть "санитарная зона" в Незалежной. Из-за участившихся атак на Белгородскую область Россия может создать на прилегающих территориях "санитарную зону".

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Комментарии
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Александр Павлов
Низзя так. Друзья без &quot;незаменимых специалистов&quot; останутся, чиновники и силовики без &quot;премий&quot; от них, а в демографии появятся огромные &quot;дыры&quot;.
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3 час.
Иван Иваныч
да и хер я на них ложил с большой колокольне, пусть хоть на говно изойдут, шлемазлы проклятые....
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3 час.
Александр Павлов
Я тоже, но их хер, который они на народ положили, получился толще.
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3 час.

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