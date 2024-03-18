Русский президент рассказал, как может выглядеть "санитарная зона" в Незалежной. Из-за участившихся атак на Белгородскую область Россия может создать на прилегающих территориях "санитарную зону".
Санитарная зона: Небратьев надо отодвинуть подальше от русских границ - Путин
Комментарии
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Александр Павлов
Низзя так. Друзья без "незаменимых специалистов" останутся, чиновники и силовики без "премий" от них, а в демографии появятся огромные "дыры".
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3 час.
Иван Иваныч
да и хер я на них ложил с большой колокольне, пусть хоть на говно изойдут, шлемазлы проклятые....
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3 час.
Александр Павлов
Я тоже, но их хер, который они на народ положили, получился толще.
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3 час.
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