Hürriyet: между Эрдоганом и Асадом необходимо установить «красный телефон»

Создание линии прямой связи между президентами Турции и Сирии, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, по аналогии с «красным телефоном», существовавшим в годы холодной войны между лидерами США и Советского Союза, позволит Анкаре и Дамаску поддерживать круглосуточную связь и находить решения для двусторонних проблем, пишет газета Hürriyet.