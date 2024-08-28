Hürriyet: между Эрдоганом и Асадом необходимо установить «красный телефон»

Создание линии прямой связи между президентами Турции и Сирии, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, по аналогии с «красным телефоном», существовавшим в годы холодной войны между лидерами США и Советского Союза, позволит Анкаре и Дамаску поддерживать круглосуточную связь и находить решения для двусторонних проблем, пишет газета Hürriyet.
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