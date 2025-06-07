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Царьград

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Отравившихся уже 11: Отдыхающие в омском лагере дети отправлены в инфекционную больницу

Отравившихся уже 11: Отдыхающие в омском лагере дети отправлены в инфекционную больницу

Отдыхающие в омском лагере "Орлёнок" отправлены в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами. Отравившихся уже 11 человек.

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