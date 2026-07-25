Россия нанесла удар по военной выставке под Киевом, 10 человек погибли, сотня раненых

Вера смелых

За эти годы даже дурак уяснил для себя одну истину - Хохлядь врёт, едва откроет рот. И ещё - даже дурак примерно знает радиус поражения баллистической ракеты, и последствия после прилёта кассетных боеприпасов... Ага, мы верим, что удлхлилось только 10 мерзавцев.. И картинки с места , где все в хлам, особенно убеждают, что те русские ракеты просто пугалки, сбитые банками с огурцами...Даже главный хохловраль признал - две ракеты попали в цель - два пишем, три в реале...))) На этой выставке наглости была очень представительная толпа - что осталось после попадания в неё?...Там хохлядей и иносранцев могли только отскребать от бетона для идентификации. Наше МО абсолютно не скрывает - удар был ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ... Читайте, мрази, нашу военную Доктрину : любой иностранный пидарас - законная цель... Кто не спрятался - Цирконы не виноваты. А кто спрятался - найдём и добьёмся...))))