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Россия нанесла удар по военной выставке под Киевом, 10 человек погибли, сотня раненых

Россия нанесла удар по военной выставке под Киевом, 10 человек погибли, сотня раненых

На месте прилета под Киевом. Фото: ГСЧС УкраиныРоссия нанесла удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка вооружения.

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Комментарии
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Не &quot;погибли&quot;, а &quot;подохли&quot;!... Ну или &quot;утилизированы&quot;...
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1 м.
Юрий Золотарев
!!!
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1 м.
Вера смелых
За эти годы даже дурак уяснил  для себя одну истину - Хохлядь врёт, едва откроет рот.                 И ещё  - даже дурак примерно знает радиус поражения баллистической ракеты, и последствия после прилёта кассетных боеприпасов... Ага, мы верим, что удлхлилось только 10 мерзавцев.. И картинки с места , где все в хлам, особенно убеждают, что те русские ракеты просто пугалки, сбитые банками с огурцами...Даже главный хохловраль признал - две ракеты попали в цель - два пишем, три в реале...)))   На этой выставке наглости была очень представительная толпа - что осталось после попадания в неё?...Там хохлядей и иносранцев могли только отскребать от бетона для идентификации.   Наше МО абсолютно не скрывает - удар был ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ...                    Читайте, мрази, нашу военную Доктрину : любой иностранный пидарас - законная цель...                 Кто не спрятался - Цирконы не виноваты. А кто спрятался - найдём и добьёмся...))))
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1 м.