Прокуратура опубликовала видео с моментом поджога автомобиля на востоке Москвы

Московская прокуратура опубликовала кадры поджога автомобилей на парковке на востоке столицы. На видео попал момент, как мужчина подошел к автомобилю Haval, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
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