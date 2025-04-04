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Прокуратура опубликовала видео с моментом поджога автомобиля на востоке Москвы

Прокуратура опубликовала видео с моментом поджога автомобиля на востоке Москвы

Московская прокуратура опубликовала кадры поджога автомобилей на парковке на востоке столицы. На видео попал момент, как мужчина подошел к автомобилю Haval, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

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