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ИА Реалист

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США готовы ответить Китаю экономическим шпионажем

США готовы ответить Китаю экономическим шпионажем

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью Дэвида Коэна — бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ и Министерства финансов США — под заголовком «Аргументы в пользу экономического шпионажа».

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