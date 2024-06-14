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Путин решил остудить пыл Запада на Украине и открыл второй фронт

Путин решил остудить пыл Запада на Украине и открыл второй фронт

Столкнувшись с военным фанатизмом Запада, Владимир Путин воспользовался восточной мудростью и открыл второй фронт: обеспечил взаимодействие России и Китая с хуситами, направленное против США и Великобритании, пока Америка не очнулась и не приняла контрмеры (в марте член политбюро движения "Ансар Аллах" Али аль-Кахум заявил, что между Йеменом и странами БРИКС, в частности Россией и Китаем, происходит "постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях", цель которого "утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [кризиса вокруг] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность".

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