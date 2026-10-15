vk.com/Ирина Усольцева Даниил Баталов – сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной в красноярской тайге – не собирается обращаться в суд для признания семьи погибшей.
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Чего они лезут в эту дикую тайгу? В дикие горы?!! Вот как сейчас родным пропавших жить с этим?!!