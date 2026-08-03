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Аргументы недели

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Зеленский готов Путину лично презентовать свой мирный план

Зеленский готов Путину лично презентовать свой мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с тремя инициативами по деэскалации конфликта с Россией.

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