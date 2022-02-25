Полпред ДНР в СЦКК сообщил о гибели двух мирных жителей при обстрелах со стороны ВСУ

Представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщил в пятницу, 25 февраля, о гибели двух мирных граждан за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ.
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