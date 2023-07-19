В Тамбовской области предлагают установить дополнительные меры стимулирования педагогов. Соответствующий проект поправок в закон был рассмотрен на заседании комитета по науке, образованию, культуре, туризму, спорту и молодёжной политике облдумы.
В Тамбовской области предлагают установить дополнительные меры стимулирования педагогов. Соответствующий проект поправок в закон был рассмотрен на заседании комитета по науке, образованию, культуре, туризму, спорту и молодёжной политике облдумы.
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