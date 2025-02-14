Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

Можно ли собирать мочу из горшка? А также разбираемся, в какое время лучше брать анализ. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Freepik Анализ мочи — достаточно простое, но информативное исследование, которое помогает вовремя выявить заболевания мочевыделительной системы, нарушения обмена веществ и патологии других органов.