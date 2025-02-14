РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все правильно, все началось с этих жидов реформаторов, разрушена страна, разрушено все, что было создано и все разгра...Почему у современ...
  • татьяна мочалова
    ЭТО  СТРАШНО  ЧИТАТЬ А   ПРЕДСТАВИТЬ   ЧТО  ПЕРЕЖИЛА  ЭТА  ДЕВОЧКА НЕВОЗМОЖНО ТАКИХ  МОРАЛЬНЫХ  ОТМОРОЗКОВ НЕ НА  ПРО...Дикий случай в Ми...
  • Слава Белый
    Чушь! Прекрасно они хотели, понимали и знали, что совершают преступление. Прекрасно всё знали. Этих ублюдков только с...Дикий случай в Ми...

Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

Почему результат анализа мочи может быть неточным? Объясняет педиатр

Можно ли собирать мочу из горшка? А также разбираемся, в какое время лучше брать анализ. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Freepik Анализ мочи — достаточно простое, но информативное исследование, которое помогает вовремя выявить заболевания мочевыделительной системы, нарушения обмена веществ и патологии других органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх