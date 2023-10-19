Депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова за избиение задержанного

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев возмутился награждением сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, званием Героя Чеченской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии