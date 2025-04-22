Ученые выявили особенности восприятия историй на слух у дошкольников

Нейролингвисты Центра языка и мозга ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии впервые использовали регистрацию движений глаз во время проведения теста на определение нарративных навыков у дошкольников и взрослых.
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