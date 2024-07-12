Психолог Метальникова рассказала, как не перегружать детей секциями летом

Родители часто используют время на каникулах, чтобы привить своим детям новые увлечения или подтянуть их знания по учебе, однако важно соблюдать баланс между полезной деятельностью и отдыхом, о чем в беседе с интернет-изданием Regions рассказала психолог Александра Метальникова.