Игорь Маковский: «В энергокружках закладывается кадровое будущее электросетевой отрасли»

В 20 регионах присутствия «Россети Центр» стартовал и в настоящее время активно развивается уникальный образовательный проект, направленный на знакомство с основами профессии энергетика — энергокружки, которые уже объединили 360 девятиклассников.
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