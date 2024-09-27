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Выборы в Молдове: «черный лебедь» для Санду

Выборы в Молдове: «черный лебедь» для Санду

Несмотря на лидерство Майи Санду, президентская гонка в Молдове остается непредсказуемой. К такому выводу на телеканале Exclusiv TV пришли политический эксперт компании WatchDog Андрей Курэрару и политолог Анатолий Дирун.

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