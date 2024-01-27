Мужчина собрал в своем доме 5500 часов

Коллекционер из города Бузэу, Румыния, владеющий почти 5 500 часами, говорит, что ему потребуется более полугода, чтобы настроить их на летнее время, и надеется, что в какой-то момент он перестанет переводить стрелки два раза в год.
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