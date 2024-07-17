Инфляция в июне замедлилась, но повышение ключевой ставки ЦБ до 18% - вероятный сценарий

В центре внимания. Во вторник в мире продолжили превалировать позитивные настроения. Данные за июнь вчера, как и ожидалось, свидетельствовали о неизменности розничных продаж в США, но цифры за предыдущие месяцы были пересмотрены вверх.
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