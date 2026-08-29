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«Шанхайские Драконы» разгромили соперника, проигрывая после первого периода – 0:3!

«Шанхайские Драконы» разгромили соперника, проигрывая после первого периода – 0:3!

«Шанхайские Драконы» продлили петербургскую прописку в сезоне-2026/27, а после того, как клуб возглавили Илья Ковальчук и Евгений Артюхин, в прошлом игроки СКА, китайская команда стала для петербуржцев еще ближе.

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