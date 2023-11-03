Российские космонавты поздравили с Днем народного единства с борта МКС

© Пресс-служба ГК “Роскосмос”/ТАСС Как отметил Олег Кононенко, День народного единства – это праздник для россиян, которые трудятся для укрепления и процветания своей страны, а также чтят ее великую историю.
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