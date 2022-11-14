Звонки из кармана: Эксперт назвал способ защитить смартфон от "самовзлома"

Эксперт в вопросе кибербезопасности Шамиль Магомедов назвал способ защитить телефон от случайных вызовов, отправления сообщений и "самовзломов" когда находящийся в кармане телефон из-за случайных нажатий передаёт данные нежелательным адресатам.