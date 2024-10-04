Дайджест дня: полноприводная Serena e-Power, минивэн Лада и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"До сих пор минивэн Nissan Serena оснащался полным приводом только в бензиновых версиях, но теперь такая опция предложена и для гибрида Serena e-Power.