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Пришлось отказаться от косметолога и дорогой одежды: Лера Кудрявцева пожаловалась на финансовые проблемы

Пришлось отказаться от косметолога и дорогой одежды: Лера Кудрявцева пожаловалась на финансовые проблемы

Телеведущая сообщила, что оказалась в финансовом затруднении.Телеведущая Лера Кудрявцева посетовала на финансовые проблемы.

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