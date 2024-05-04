Политнавигатор «За Россией шпионят, потому что она лучшая» – полковник швейцарской разведки Вчера Россия превосходит своих противников как в военной доктрине, так и в современных военных технологиях.
На Поклонной набили хохлов
Комментарии
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Аким Воземчук
Как инженер разработчик в обороне я знаком с техникой западных стран,есть отдельные конструкторские и инженерные решения но в целом проигрывают российским и намного.Та же дальнобойная Арта в начале СВО превосходила российскую по дальности,но за год наши решили эту проблему.Теперь длинная рука уже у россиян и похоже что западу ответить нечем.
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10 час.
Н
Николай
И это было! Я привёл только, то что мы осуществили.
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54 мин.
ВК
Василий Коликов
Самый замечательный коммент - "Я думаю, что нам всем пора начать задаться вопросом – если Украина падет, кто вернет Западу вложенные деньги? Все эти миллиарды – не благотворительные пожертвования, их нужно вернуть".. западники (все - и элиты, правительства, компании, простые граждане) - должны понять: Россия, победив т.н. украину и вернув себе законные территории, остаточек украины, Малороссия и Галиция, поместит под Российский протекторат. И денег, опрометчиво вложенных в "проект украина" Западом, он не увидит больше НИКОГДА. Не только процентов, но и самих вложенных сумм.
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50 мин.
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