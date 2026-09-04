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Владимир Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

Владимир Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

Президент заявил, что в случае "пиратства и грабежа" в отношении российских судов Москва ответит зеркально Таблоид Daily Express обратил внимание на жесткое заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на Восточном экономическом форуме.

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