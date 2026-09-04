Владимир Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ

Президент заявил, что в случае "пиратства и грабежа" в отношении российских судов Москва ответит зеркально Таблоид Daily Express обратил внимание на жесткое заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на Восточном экономическом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым