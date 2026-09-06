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Аргументы и Факты

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Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть тыкву

Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть тыкву

Несмотря на общепризнанную пользу тыквы, для некоторых категорий людей этот продукт может быть вреден, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.

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