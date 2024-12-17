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Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием выразило соболезнования в связи с кончиной генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты.

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