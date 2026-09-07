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Киев раздражен визитом Уиткоффа и Кушнера в Россию: Украину «забыли спросить» на переговорах

Киев раздражен визитом Уиткоффа и Кушнера в Россию: Украину «забыли спросить» на переговорах

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер после визита в Москву направились в Киев. Однако встреча с украинским руководством прошла на фоне явного раздражения – делегация Зеленского вышла за рамки дипломатического этикета, а Давид Арахамия явился в черной футболке.

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