Киев раздражен визитом Уиткоффа и Кушнера в Россию: Украину «забыли спросить» на переговорах

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер после визита в Москву направились в Киев. Однако встреча с украинским руководством прошла на фоне явного раздражения – делегация Зеленского вышла за рамки дипломатического этикета, а Давид Арахамия явился в черной футболке.