Euractiv: ФРГ направит 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен

Власти ФРГ собираются провести модернизацию порта Бремерхафен, который находится неподалеку от Бремена на севере страны, чтобы он мог быстро принимать большие объемы военной техники и крупные контингенты войск в случае конфликта на восточном фланге НАТО, пишет Euractiv.