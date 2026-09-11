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Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине

Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине

Недавние коррупционные скандалы в стране, как может показаться на первый взгляд, не коснулись лично Зеленского и существенно не отразились на его рейтинге, но пошатнули авторитет как внутри Украины, так и на международной арене.

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