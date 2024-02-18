Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принимал на своем льду "Вашингтон Кэпиталз" и потерпел поражение со счетом 3:4 Энтони Манта открыл счет уже на четвертой минуте, а через минуту Арбер Джекай сравнял счет.