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Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр

Овечкин довел свою результативную серию в НХЛ до восьми игр

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принимал на своем льду "Вашингтон Кэпиталз" и потерпел поражение со счетом 3:4 Энтони Манта открыл счет уже на четвертой минуте, а через минуту Арбер Джекай сравнял счет.

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