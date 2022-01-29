Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лахов
    Очередная дурочка хвалится очередной глупостью своей. Мир, русский мир, ну почему ты наплодил этих дебилов и дебилок.Ксения Бородина п...
  • Valentina Fortuna
    lolita dotcirikalasПевица Лолита заб...
  • Владимир Соловьев
    Истинная женщина всегда загадка.Продюсер Игорь Ма...

Шон Пенн нелестно высказался о феминизированных мужчинах

Шон Пенн нелестно высказался о феминизированных мужчинах

Актер и режиссер Шон Пенн назвал феминизированных мужчин носителями «гена трусости». Фото: The Hollywood Reporter В беседе с журналистом Independent Пенн отметил, что некоторые мужчины перенимают женскую модель поведения из-за «гена трусости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх