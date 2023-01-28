Тренер «Жироны» о контакте защитника «Барсы» Гарсии и Стуани в штрафной каталонцев: «Иногда за такие захваты ставят пенальти. Порой ВАР все усложняет»

Главный тренер «Жироны» высказался о судействе в матче с «Барселоной» (0:1). На 74-й минуте игры при подаче углового «Жироны» защитник «Барсы» Эрик Гарсия хватал руками форварда соперника Кристиана Стуани, после чего тот упал на газон.
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